Эксперт оценил заявление еврокомиссара о невозможности прекращения строительства «Северного потока — 2»

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Политолог Александр Дудчак в беседе с радио Sputnik оценил заявление еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера о том, что угрозы президента США Дональда Трампа не остановят строительство газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт оценил заявление еврокомиссара о невозможности прекращения строительства «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«В данном случае совершенно очевидно, что Трамп придумывает различные угрозы, якобы исходящие от России, чтобы решать определённые экономические вопросы в пользу Соединённых Штатов», — считает эксперт.

По его словам, европейцы прекрасно понимают абсурдность предлогов, под которыми американский лидер призывает остановить строительство «Северного потока — 2».

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН оценил гарантии России по поставке газа Европе.

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