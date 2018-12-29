Эксперт оценил заявление еврокомиссара о невозможности прекращения строительства «Северного потока — 2»

Политолог Александр Дудчак в беседе с радио Sputnik оценил заявление еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера о том, что угрозы президента США Дональда Трампа не остановят строительство газопровода «Северный поток — 2».

РИА Новости

«В данном случае совершенно очевидно, что Трамп придумывает различные угрозы, якобы исходящие от России, чтобы решать определённые экономические вопросы в пользу Соединённых Штатов», — считает эксперт. По его словам, европейцы прекрасно понимают абсурдность предлогов, под которыми американский лидер призывает остановить строительство «Северного потока — 2». Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН оценил гарантии России по поставке газа Европе.