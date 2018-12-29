Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» об инвестициях США в ГТС Украины

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с RT заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что американские компании готовы инвестировать в украинскую газотранспортную систему (ГТС) миллиарды долларов.

«Я думаю, что единственная правдивая здесь мысль заключается в том, что Украина хочет, чтобы американцы заинтересовались. Всё остальное — большая ложь. С 2014 года они заявляют, что вот-вот придут какие-то иностранные инвесторы, вложат деньги, починят трубу, купят её, дадут много денег. Но в реальности ничего этого не происходит, потому что ни одна иностранная компания не войдёт в капитал, не даст кредитов, пока не будет гарантии долгосрочной загрузки этой ГТС. А единственные, кто может её дать, — это Россия и европейцы», — сказал он.

По словам эксперта, упоминание украинской стороной американцев выглядит «вдвойне абсурдно».

«Это очень большая проблема, и в этот актив никто вкладываться не хочет. Американцы ранее ещё могли входить в подобные активы и, покупая доли, получать деньги от «Газпрома» за прокачку газа. А сейчас им этот газопровод не нужен. Им, наоборот, необходимо, чтобы он не работал. Никто ничем не интересуется, иначе украинцы бы уже давно всё продали», — заключил Юшков.

Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что американские компании готовы инвестировать в украинскую газотранспортную систему миллиарды долларов.