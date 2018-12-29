В Госдуме ответили на заявление «Нафтогаза» об инвестициях США в ГТС Украины

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что американские компании готовы инвестировать в украинскую газотранспортную систему (ГТС) миллиарды долларов.
В Госдуме ответили на заявление «Нафтогаза» об инвестициях США в ГТС Украины
  • РИА Новости

«Приятно слышать, что у наших соседей нашлись инвесторы. Странно только, что ещё месяц назад их не было, а теперь есть. Хотя ситуация для транзита газа через Украину никак не изменилась за это время. Так что интересно, за счёт чего они появились», — считает депутат.

По его словам, если газотранспортную систему удастся наладить, то Россия будет рада сотрудничать с Украиной.

«Раз инвесторы есть и они готовы инвестировать в систему, пусть инвестируют. Главное, чтобы всё работало и было надёжным. В этом случае Российская Федерация со своей стороны готова к сотрудничеству. Мы будем рады, если система будет надёжной, качественной и сможет работать без сбоев», — сказал Ананских.

Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что американские компании готовы инвестировать в украинскую газотранспортную систему миллиарды долларов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить