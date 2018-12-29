В Госдуме ответили на заявление «Нафтогаза» об инвестициях США в ГТС Украины
- РИА Новости
«Приятно слышать, что у наших соседей нашлись инвесторы. Странно только, что ещё месяц назад их не было, а теперь есть. Хотя ситуация для транзита газа через Украину никак не изменилась за это время. Так что интересно, за счёт чего они появились», — считает депутат.
По его словам, если газотранспортную систему удастся наладить, то Россия будет рада сотрудничать с Украиной.
«Раз инвесторы есть и они готовы инвестировать в систему, пусть инвестируют. Главное, чтобы всё работало и было надёжным. В этом случае Российская Федерация со своей стороны готова к сотрудничеству. Мы будем рады, если система будет надёжной, качественной и сможет работать без сбоев», — сказал Ананских.
Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что американские компании готовы инвестировать в украинскую газотранспортную систему миллиарды долларов.