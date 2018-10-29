Bloomberg предрекло российской нефтяной отрасли миллиардные убытки

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Российская нефтяная отрасль понесёт большие потери из-за вступления в силу в 2020 году новых правил заправки судов, разработанных Международной морской организацией при ООН (IMO), пишет Bloomberg.
Bloomberg предрекло российской нефтяной отрасли миллиардные убытки
  • Valery Lukyanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Согласно новым правилам, корабли надо будет заправлять топливом с содержанием серы не более 0,5%. Сейчас же в большинстве регионов мира порог её содержания в топливе для заправки судовых двигателей составляет 3,5%.

По мнению опрошенных агентством экспертов, российские НПЗ не успеют подготовиться к новым стандартам. По состоянию на конец сентября в стране не производилось топливо, соответствующее стандарту IMO, а более чем две трети выпускаемой продукции имело содержание серы выше 2,5%.

«Российский нефтяной сегмент, вероятно, окажется среди тех, кто сильнее всего пострадает с финансовой точки зрения», — считает старший аналитик компании IHS Markit Ltd Александр Щербаков.

Инвестиционный банк Wood & Co. Financial Services AS оценил возможные потери российской нефтяной отрасли в 2020 году в $3,5 млрд.

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