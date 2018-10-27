В Удмуртии представили проект бюджета на 2019 год

Министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов представил проект бюджета на 2019 год, сообщает «Реальное время».

Из документа следует, что доходы прогнозируются в размере 65,38 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления в размере 54,2 млрд рублей, безвозмездные поступления в размере 11,1 млрд рублей.

Объём средств из федерального бюджета ещё будет скорректирован после второго чтения по проекту бюджета России.

Расходы республиканского бюджета ожидаются в сумме 64,4 млрд рублей. Дефицит — 948 млн рублей.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что доход Крыма составил 108,5 млрд рублей за девять месяцев.