«Газпром» инициировал арбитражное разбирательство против Украины

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«Газпром» оспорил в международном арбитраже решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе в размере $6 млрд.
«Газпром» инициировал арбитражное разбирательство против Украины
  • © MAXIM ZMEYEV
  • Reuters

«Сегодня «Газпром» в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на её территории», — приводит Интерфакс сообщение.

В «Газпроме» отметили, что Украина наложила на компанию «необоснованный и несправедливый» штраф за якобы злоупотребление монопольным положением на транзитном рынке.

В марте суд Киева отклонил апелляцию на решение о взыскании с «Газпрома» штрафа.

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