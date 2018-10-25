«Газпром» инициировал арбитражное разбирательство против Украины

«Газпром» оспорил в международном арбитраже решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе в размере $6 млрд.

«Сегодня «Газпром» в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на её территории», — приводит Интерфакс сообщение.

В «Газпроме» отметили, что Украина наложила на компанию «необоснованный и несправедливый» штраф за якобы злоупотребление монопольным положением на транзитном рынке.

В марте суд Киева отклонил апелляцию на решение о взыскании с «Газпрома» штрафа.