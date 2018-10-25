ЦБ отозвал лицензию у «Уралтрансбанка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Уральского транспортного банка».

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, а проведённая в 2017 году его оценка выявила существенное снижение капитала кредитной организации и несоблюдение обязательных нормативов.

Ранее стало известно об отзыве лицензии у московского банка «Риал-кредит».

Также газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова передавала, что комитет Госдумы по финрынку разрабатывает законопроект, который предполагает установление санкций для банков за продажу одних финансовых инструментов под видом других.