Эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс рубля

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман в беседе с «Российской газетой» рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

По словам эксперта, они многообразны, но имеют локальное умеренное влияние в ближайшие дни.

«Это геополитический негатив и санкционная тематика, стоимость сырья, общее состояние развивающихся рынков, к которым относится и российский», — сказал Гойхман.

Он также отметил, что стоит учитывать продолжающийся налоговый период в России, продажу экспортёрами валютной выручки для уплаты налогов.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы снижения стоимости американского доллара по отношению к другим валютам.