Саудовский министр не исключил роста цен на нефть до $100 за баррель

Короткая ссылка
Цена нефти может превысить отметку в $100 за баррель из-за неопределённости с предложением на мировом рынке, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.
Саудовский министр не исключил роста цен на нефть до $100 за баррель
  • Reuters

«Я не могу дать вам гарантии, так как не могу предсказать, что произойдёт с другими производителями», — сказал министр при ответе на вопрос о возможном скачке цен на нефть.

По его словам, добыча Саудовской Аравии в октябре составляет 10,7 млн баррелей ежесуточно и при необходимости страна может дойти до 12 млн.

«Но если с рынка исчезнет 3 млн баррелей, мы не сможем возместить этот объём, поэтому мы должны использовать складские запасы нефти», — цитирует аль-Фалеха ТАСС.

Он также напомнил, что страны ОПЕК+ наращивают добычу во избежание новых пиковых значений.

«Рынок опасается дефицита, и если бы мы продолжили ту же политику (по сокращению), что и в предыдущие полтора года, то снова увидели бы нефть выше $100 за баррель», — сказал он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак допустил, что нефть может подорожать до $100 за баррель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить