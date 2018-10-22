Саудовский министр не исключил роста цен на нефть до $100 за баррель

Цена нефти может превысить отметку в $100 за баррель из-за неопределённости с предложением на мировом рынке, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

«Я не могу дать вам гарантии, так как не могу предсказать, что произойдёт с другими производителями», — сказал министр при ответе на вопрос о возможном скачке цен на нефть.

По его словам, добыча Саудовской Аравии в октябре составляет 10,7 млн баррелей ежесуточно и при необходимости страна может дойти до 12 млн.

«Но если с рынка исчезнет 3 млн баррелей, мы не сможем возместить этот объём, поэтому мы должны использовать складские запасы нефти», — цитирует аль-Фалеха ТАСС.

Он также напомнил, что страны ОПЕК+ наращивают добычу во избежание новых пиковых значений.

«Рынок опасается дефицита, и если бы мы продолжили ту же политику (по сокращению), что и в предыдущие полтора года, то снова увидели бы нефть выше $100 за баррель», — сказал он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак допустил, что нефть может подорожать до $100 за баррель.