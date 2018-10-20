В Севастополе заявили о росте оборота розничной торговли на 1,8% за девять месяцев

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Оборот розничной торговли в Севастополе за девять месяцев 2018 года составил 48,4 млрд рублей, что на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
В Севастополе заявили о росте оборота розничной торговли на 1,8% за девять месяцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В фактических ценах население города израсходовало на приобретение товаров на 1 млрд 395 млн рублей больше, чем за январь — сентябрь 2017 года», — заявил Крымстат.

Торгующие организации и индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынков и ярмарок, сформировали 96,9% оборота.

Доля розничных рынков и ярмарок — 3,1%.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что губернатор Вячеслав Шпорт открыл региональный бизнес-инкубатор в Комсомольске-на-Амуре.

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