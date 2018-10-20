В Севастополе заявили о росте оборота розничной торговли на 1,8% за девять месяцев
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«В фактических ценах население города израсходовало на приобретение товаров на 1 млрд 395 млн рублей больше, чем за январь — сентябрь 2017 года», — заявил Крымстат.
Торгующие организации и индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынков и ярмарок, сформировали 96,9% оборота.
Доля розничных рынков и ярмарок — 3,1%.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что губернатор Вячеслав Шпорт открыл региональный бизнес-инкубатор в Комсомольске-на-Амуре.