Набиуллина рассказала о ситуации с конкуренцией в финансовом секторе России

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Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации с конкуренцией в финансовом секторе страны.
Набиуллина рассказала о ситуации с конкуренцией в финансовом секторе России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не очень согласна с мнением Германа Оскаровича (Грефа. — RT), который сказал, что у нас всё хорошо с конкуренцией в банковском секторе», — сказала Набиуллина.

По её словам, в этой сфере в России есть исторические проблемы.

«ЦБ часто слышит справедливо обоснованную критику, что в результате оздоровления банковского сектора у нас увеличилась доля государственных банков, у нас большая доля крупных банков», — отметила она.

При этом глава ЦБ выразила надежду на то, что финансовые технологии вскроют эту проблему и разовьют конкуренцию.

Вместе с этим Набиуллина указала, что именно крупные игроки на банковском рынке являются технологическими лидерами и двигают рынок вперёд.

«Но мы бы очень хотели совместными действиями с регулятором, не мешая технологическому лидерству, создать равные условия конкуренции», — заключила она.

Ранее Набиуллина заявила, что криптовалютная лихорадка в России начинает сходить на нет.

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