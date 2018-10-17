В ЦБ рассказали об увеличении количества банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

ЦБ России сообщил, что за девять месяцев 2018 года количество банкнот номиналом 200 рублей в наличном денежном обращении выросло в 20 раз, номиналом в 2000 рублей — почти в 14 раз.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

При этом отмечается, что традиционно больше всего в обращении находится 1000-рублёвых банкнот (28%), за ними следуют пятитысячные (25%), замыкают тройку лидеров сторублёвые банкноты (18%).

В июле ЦБ рассказал о модернизации банкнот по новому образцу.

Ранее исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ об отказе некоторых банкоматов принимать купюры достоинством 5000 рублей.