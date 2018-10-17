Эксперт прокомментировал подписание контракта на поставку СПГ из США в Польшу

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал подписание польской нефтегазовой компанией PGNiG и американской Venture Global LNG контракта на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет. Об этом сообщают «Невские новости».

Как отметил эксперт, польской стороне свойственно принимать импульсивные решения.

«2 млн тонн СПГ — о такой цифре идёт речь в контракте, это примерно 2,5 млрд кубометров газа. Российский контракт с «Газпромом» — более 10 млрд кубометров, то есть в четыре раза больше», — сказал Гривач.

По его словам, несмотря на рост производства, объёмы поставок американского газа на европейский рынок снижаются даже по сравнению с 2017 годом.

Эксперт отметил, что в данной ситуации присутствует значительная «политическая составляющая».

Ранее член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил подписание контракта на поставку СПГ из США в Польшу.