Эксперт прокомментировал подписание контракта на поставку СПГ из США в Польшу

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Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал подписание польской нефтегазовой компанией PGNiG и американской Venture Global LNG контракта на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет. Об этом сообщают «Невские новости».
Эксперт прокомментировал подписание контракта на поставку СПГ из США в Польшу
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, польской стороне свойственно принимать импульсивные решения.

«2 млн тонн СПГ — о такой цифре идёт речь в контракте, это примерно 2,5 млрд кубометров газа. Российский контракт с «Газпромом» — более 10 млрд кубометров, то есть в четыре раза больше», — сказал Гривач.

По его словам, несмотря на рост производства, объёмы поставок американского газа на европейский рынок снижаются даже по сравнению с 2017 годом.

Эксперт отметил, что в данной ситуации присутствует значительная «политическая составляющая».

Ранее член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил подписание контракта на поставку СПГ из США в Польшу.

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