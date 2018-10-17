Сбербанк начинает обмен накопленных бонусов «Спасибо» на рубли
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- РИА Новости
Отмечается, что данная опция доступна только самым активным пользователям карт — тем, кто к октябрю достиг высшего уровня привилегий «Больше, чем спасибо».
По словам гендиректора Центра программ лояльности Андрея Писарева, перевод денег на счёт клиента банка занимает максимум семь рабочих дней.
В июне сообщалось, что Сбербанк поменяет формат программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», который позволит обменивать бонусы на рубли. Ранее бонусы можно было менять только на скидку от партнёров программы. Всего в программе должно было появиться четыре уровня привилегий, на последнем из которых можно будет обменивать бонусы на рубли.