Сбербанк начинает обмен накопленных бонусов «Спасибо» на рубли

Короткая ссылка
Клиенты Сбербанка с 17 октября получают возможность обменивать накопленные бонусы «Спасибо» на рубли, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Центра программ лояльности — оператора программы «Спасибо от Сбербанка».
Сбербанк начинает обмен накопленных бонусов «Спасибо» на рубли
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Отмечается, что данная опция доступна только самым активным пользователям карт — тем, кто к октябрю достиг высшего уровня привилегий «Больше, чем спасибо».

По словам гендиректора Центра программ лояльности Андрея Писарева, перевод денег на счёт клиента банка занимает максимум семь рабочих дней.

В июне сообщалось, что Сбербанк поменяет формат программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», который позволит обменивать бонусы на рубли. Ранее бонусы можно было менять только на скидку от партнёров программы. Всего в программе должно было появиться четыре уровня привилегий, на последнем из которых можно будет обменивать бонусы на рубли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить