В Дании пройдут слушания по альтернативному пути «Северного потока — 2»

Датское энергетическое агентство проведёт общественные слушания по альтернативному маршруту «Северного потока — 2», сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, слушания запланированы на 14 ноября.

В агентстве проинформировали, что принимают комментарии по отчёту об оценке воздействия на окружающую среду для проекта северо-западного маршрута газопровода. Их могут представлять как датские органы власти, так и общественные организации.

В августе проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании.