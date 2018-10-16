Эксперт оценил перспективы снижения стоимости доллара по отношению к другим валютам

Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы снижения стоимости американского доллара по отношению к другим валютам.

По словам эксперта, это может интенсифицировать процесс дедолларизации в современной глобальной экономике.

«Сложно говорить, когда доллар начнёт дешеветь, но предпосылки к этому есть, причём они носят не технический, а фундаментальный характер, поэтому данный процесс действительно может начаться», — сказал Адамидов.

Он не исключил, что доллар станет уступать другим финансовым инструментам своё главное место в корзине современных резервных валют.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН назвал дедолларизацию общемировым трендом.