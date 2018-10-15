Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю.

Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению эксперта, национальная валюта может торговаться в диапазоне 65,5—67 рублей за доллар.

«Внешние факторы пока слабо влияют на позиции российской валюты, однако более существенная коррекция нефтяных цен или новости относительно западных санкций могут вновь оказать давление на рубль», — считает Евстифеев.

Ранее независимый аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил укрепление курса рубля.