Эксперт оценил отношение к «Северному потоку — 2» в Германии

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Политолог и публицист Леонид Крутаков в беседе с ФАН прокомментировал заявление премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт оценил отношение к «Северному потоку — 2» в Германии
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«Германия будет продолжать отстаивать этот проект, и даже не на уровне одного человека. ФРГ имеет возможность проводить хоть какую-то самостоятельную политику, потому что она не зависит от поставок из Персидского залива и поставок из США», — сказал Крутаков.

Как отметил эксперт, если все ключевые поставки будут проходить через Германию, то она станет главным газовым хабом.

В сентябре заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов в беседе с Nation News оценил слова президента США Дональда Трампа об отсутствии планов вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2».

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