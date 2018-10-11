Рынок акций России в начале дня падает

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Рынок акций России в начале торгов снижается. Индекс Мосбиржи к 10:31 мск понизился на 1,34% — до 2385 пунктов, индекс РТС упал на 1,52% — до 1125 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Рынок акций России в начале дня падает
  • РИА Новости

Данное падение происходит на фоне снижения котировок на фондовых биржах Китая и США.

Основные фондовые индексы Соединённых Штатов по итогам среды, 10 октября, потеряли от 3 до 4%. Так, индекс Nasdaq 100 упал более чем на 4%, что стало самым худшим показателем за семь лет.

Торги на фондовом рынке Китая в четверг, 11 октября, также открылись сильным падением котировок.

Гонконгский индекс Hang Seng по итогам утренней сессии рухнул на 986 пунктов, или на 3,76%. Композитный индекс Шанхайской фондовой биржи упал более чем на 5%.

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