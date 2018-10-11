Рынок акций России в начале дня падает
- РИА Новости
Данное падение происходит на фоне снижения котировок на фондовых биржах Китая и США.
Основные фондовые индексы Соединённых Штатов по итогам среды, 10 октября, потеряли от 3 до 4%. Так, индекс Nasdaq 100 упал более чем на 4%, что стало самым худшим показателем за семь лет.
Торги на фондовом рынке Китая в четверг, 11 октября, также открылись сильным падением котировок.
Гонконгский индекс Hang Seng по итогам утренней сессии рухнул на 986 пунктов, или на 3,76%. Композитный индекс Шанхайской фондовой биржи упал более чем на 5%.