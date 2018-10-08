Эксперт оценил ситуацию на российском рынке валюты

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук оценил ситуацию на российском рынке валюты.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Вторая половина сентября прошла под знаком укрепления рубля. В моменте курс доллара опускался до 65 рублей, а курс евро — до 75 рублей. На наш взгляд, тот момент был благоприятным для покупки валюты», — заявил он.

По его словам, скорого возвращения к тем уровням ждать не стоит.

Ткачук отметил, что тренд на мировых валютных рынках развернулся, а евро и валюты развивающихся стран оказались под давлением.

Эксперт также сказал, что наблюдается переток средств из рискованных активов в американские гособлигации. Ещё одним фактором не в пользу рубля, по мнению Ткачука, являются сохраняющиеся риски расширения санкций.

Основным позитивным моментом для рубля он считает высокие цены на нефть.

Эксперт заключил, что в целом рубль является достаточно устойчивой валютой.

Ранее независимый аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил укрепление курса рубля.