Эксперт оценил ситуацию на российском рынке валюты

Короткая ссылка
Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук оценил ситуацию на российском рынке валюты.
Эксперт оценил ситуацию на российском рынке валюты
  • © pixabay.com

Об этом сообщает «Российская газета».

«Вторая половина сентября прошла под знаком укрепления рубля. В моменте курс доллара опускался до 65 рублей, а курс евро — до 75 рублей. На наш взгляд, тот момент был благоприятным для покупки валюты», — заявил он.

По его словам, скорого возвращения к тем уровням ждать не стоит.

Ткачук отметил, что тренд на мировых валютных рынках развернулся, а евро и валюты развивающихся стран оказались под давлением.

Эксперт также сказал, что наблюдается переток средств из рискованных активов в американские гособлигации. Ещё одним фактором не в пользу рубля, по мнению Ткачука, являются сохраняющиеся риски расширения санкций.

Основным позитивным моментом для рубля он считает высокие цены на нефть.

Эксперт заключил, что в целом рубль является достаточно устойчивой валютой.

Ранее независимый аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил укрепление курса рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить