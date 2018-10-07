Эксперт оценил идею о присоединении России к европейской альтернативе SWIFT

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие Брокер» Сергей Хестанов в беседе с НСН оценил идею о присоединении России к европейской альтернативе SWIFT.

«Теоретически создать аналог SWIFT не очень сложно», — заявил он.

По его словам, большая часть могущества такой системы кроется не столько в технологиях, сколько в распространённости.

«Огромное её достоинство в том, что в любой стране практически любой банк имеет доступ к SWIFT, что делает эту систему мировым стандартом», — пояснил он.

Как считает Хестанов, если отвлечься от соображений политического характера, то можно предположить, что Европе наличие подобной системы будет выгодно.

«Если удастся сделать систему распространённой, тогда особых проблем не будет. Но заранее сказать, насколько удачной будет система, априори невозможно», — добавил он.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею о присоединении России к европейской альтернативе SWIFT.