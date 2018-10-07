Эксперт оценил заявление саудовского принца об «исчезновении» России с рынка нефти

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН оценил заявление саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда о том, что через 19 лет Россия значительно потеряет в добыче нефти либо вовсе исчезнет с нефтяного рынка.

«Он рассуждает исключительно как принц. Возможно, для того, чтобы подняться в глазах своего народа, такой прогноз принца уместен: он обещает ему светлое будущее, процветание», — сказал Колташов.

В свою очередь, независимый аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что в нефтяной отрасли есть такое понятие, как обеспеченность запасами, то есть подсчитываются разведанные запасы и делятся на годовую добычу, после чего получается количество лет, которые страна сможет добывать на таком уровне.

«Принц ровно это и сделал. Всем известно, что у Саудовской Аравии разведанных запасов гораздо больше, чем у Китая или России, но это не означает, что мы перестанем разведывать новые месторождения», — пояснил эксперт.

По его словам, технологии продолжают активно развиваться, позволяя наращивать объёмы добычи с уже известных месторождений.

Ранее Аль Сауд заявил, что королевство вскоре объявит о крупной сделке, не связанной с нефтью.