Эксперт прокомментировал заявление о позиции России на рынке нефти

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал заявление саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда о том, что через 19 лет Россия значительно потеряет в добыче нефти либо вовсе исчезнет с нефтяного рынка.

Юшкову показалось странным, что Аль Сауд сравнил Россию и Китай, поскольку КНР на рынке как поставщик не присутствует, и куда она может уйти, неясно.

«Что касается спроса на нефтехимию — это вопрос энергетического перехода. От нефти откажутся не потому, что она закончится, но говорить, что это будет уже через 20 лет, сложно, как и вообще прогнозировать технические революции», — сказал эксперт.

Он напомнил, что нефть сменяла уголь в течение почти 100 лет, с середины XIX века.

Как прогнозирует Юшков, нефть будет уходить как моторное топливо, но будет востребована как основа для производства сложных полимеров и пластиков, и в этом секторе КНР будет расти быстрее остального мира.

«Есть два пути — сланцевая нефть или шельфы, но через 19 лет мы точно не уйдём. Кроме того, станет рентабельнее разрабатывать сложные запасы. А ещё большой вопрос, у кого нефть закончится раньше — у нас или у саудитов», — отметил он.

Кроме того, в беседе с НСН Юшков сказал, что чем дороже будет становиться нефть, тем рентабельнее будет добывать её там, где раньше было невыгодно.

«То есть чем дороже нефть, тем её больше. Сейчас в запасах не учитываются те объёмы, которые невыгодно добывать. А когда цена возрастает, их тоже включают в запасы. Но чтобы спрос так сильно упал, что нефть никому не будет нужна, говорить преждевременно», — заключил он.

Ранее Аль Сауд заявил, что королевство вскоре объявит о крупной сделке, не связанной с нефтью.