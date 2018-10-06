Принц Саудовской Аравии рассказал об «исчезновении» России с рынка нефти

Cаудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд считает, что через 19 лет Россия значительно потеряет в добыче нефти либо вовсе исчезнет с нефтяного рынка. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

По словам наследного принца, спрос на нефть в мире будет ежегодно расти до 2030 года темпами на 1-1,5%, а к этому времени «многие страны-производители просто исчезнут».

«Например, сильно снизит добычу Китай, если совсем не исчезнет, другие страны также продолжат исчезать как производители. Через 19 лет Россия сильно потеряет в добыче, если не полностью все 10 млн баррелей нефти в сутки», — сказал принц.

Он добавил, что в этом случае Саудовской Аравии придётся поставлять ещё больше нефти, и угроз для Эр-Рияда в этой сфере нет.

Ранее Аль Сауд заявил, что королевство вскоре объявит о крупной сделке, не связанной с нефтью.