Принц Саудовской Аравии рассказал об «исчезновении» России с рынка нефти

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Cаудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд считает, что через 19 лет Россия значительно потеряет в добыче нефти либо вовсе исчезнет с нефтяного рынка. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.
Принц Саудовской Аравии рассказал об «исчезновении» России с рынка нефти
  • Reuters

По словам наследного принца, спрос на нефть в мире будет ежегодно расти до 2030 года темпами на 1-1,5%, а к этому времени «многие страны-производители просто исчезнут».

«Например, сильно снизит добычу Китай, если совсем не исчезнет, другие страны также продолжат исчезать как производители. Через 19 лет Россия сильно потеряет в добыче, если не полностью все 10 млн баррелей нефти в сутки», — сказал принц.

Он добавил, что в этом случае Саудовской Аравии придётся поставлять ещё больше нефти, и угроз для Эр-Рияда в этой сфере нет.

Ранее Аль Сауд заявил, что королевство вскоре объявит о крупной сделке, не связанной с нефтью.

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