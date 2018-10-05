В РЖД заявили о планах поставлять пассажирские вагоны в Индию

РЖД намерены поставлять подвижной состав для железных дорог Индии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого замглавы РЖД Александра Мишарина.

По его словам, 5 октября будет обсуждаться совместная организация и поставка в Индию «с локализацией и организацией производства пассажирских вагонов, пассажирского подвижного состава».

Мишарин объяснил, что для РЖД важен и интересен вход на рынок Индии, потому что объём пассажирских перевозок в этой стране очень большой.

«На первой линии… 600 километров, здесь разговор идёт порядка… первая партия там 100 вагонов, а дальше у нас очень большие перспективы, потому что в целом рынок здесь измеряется в тысячах», — объяснил он.

Также стороны планируют создать совместного оператора железнодорожных перевозок, чтобы увеличить грузопоток из Индии в Европу.

Ранее Newinform сообщал, что РЖД планируют приобрести ещё тысячу двухэтажных вагонов к 2025 году.