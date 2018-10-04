СМИ: Минэкономразвития разработало паспорт нацпроекта по повышению производительности труда

Минэкономразвития разработало паспорт национального проекта по повышению производительности труда, сообщают «Известия».

Документ получил одобрение на заседании президиума совета по нацпроектам. Он ставит целью повышение темпов роста производительности труда на предприятиях базовых отраслей до 5% к 2024 году.

Для достижения такого результата предусмотрен комплекс мер, в том числе увеличение льготного кредитования предприятий, субсидирование процентных ставок для малого и среднего бизнеса, переобучение сотрудников. Кроме того, могут быть введены налоговые преференции, а также преимущества для предприятий, которые участвуют в госзакупках и тендерах крупнейших компаний с госучастием.

Как рассказал источник, на реализацию нацпроекта предполагается направить 45,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать госорган по повышению производительности труда.