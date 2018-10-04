СМИ: Минэкономразвития разработало паспорт нацпроекта по повышению производительности труда

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Минэкономразвития разработало паспорт национального проекта по повышению производительности труда, сообщают «Известия».
СМИ: Минэкономразвития разработало паспорт нацпроекта по повышению производительности труда
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Документ получил одобрение на заседании президиума совета по нацпроектам. Он ставит целью повышение темпов роста производительности труда на предприятиях базовых отраслей до 5% к 2024 году.

Для достижения такого результата предусмотрен комплекс мер, в том числе увеличение льготного кредитования предприятий, субсидирование процентных ставок для малого и среднего бизнеса, переобучение сотрудников. Кроме того, могут быть введены налоговые преференции, а также преимущества для предприятий, которые участвуют в госзакупках и тендерах крупнейших компаний с госучастием.

Как рассказал источник, на реализацию нацпроекта предполагается направить 45,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать госорган по повышению производительности труда.

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