Гейтс впервые за 24 года утратил лидерство в списке богатейших людей США
- Reuters
Из опубликованного рейтинга следует, что первую строчку занял глава и совладелец Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $160 млрд.
Гейтс с $97 млрд оказался на второй строчке, а бизнесмен Уоррен Баффетт с $88,3 млрд — на третьей.
В первую пятёрку также вошли основатель Facebook Марк Цукерберг ($61 млрд) и сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($58,4 млрд).
Ранее Безос возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes.