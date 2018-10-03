Гейтс впервые за 24 года утратил лидерство в списке богатейших людей США

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 1994 года не лидирует в рейтинге богатейших американцев по версии журнала Forbes.

Из опубликованного рейтинга следует, что первую строчку занял глава и совладелец Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $160 млрд.

Гейтс с $97 млрд оказался на второй строчке, а бизнесмен Уоррен Баффетт с $88,3 млрд — на третьей.

В первую пятёрку также вошли основатель Facebook Марк Цукерберг ($61 млрд) и сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($58,4 млрд).

Ранее Безос возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes.