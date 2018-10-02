Bloomberg включило основателя сети «Красное & Белое» в список долларовых миллиардеров

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Российский бизнесмен Сергей Студенников, основатель сети магазинов «Красное & Белое», вошёл в рейтинг долларовых миллиардеров агентства Bloomberg.
Bloomberg включило основателя сети «Красное & Белое» в список долларовых миллиардеров
  • ©Красное & Белое

Отмечается, что в проекте Bloomberg Billionaire Index в настоящее время анкеты на Студенникова нет, точный размер его состояния не указан. 

Однако согласно представленной информации, продажи сети выросли на 50% до 215 млрд рублей в 2017 году и на 40% — в текущем.

Первый магазин «Красное & Белое» был открыт в 2006 году.

Количество торговых точек к настоящему моменту достигает порядка 6,7 тыс.

По данным журнала Forbes, капитал бизнесмена оценивается в 2018 году в $950 млн.

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