Bloomberg включило основателя сети «Красное & Белое» в список долларовых миллиардеров

Российский бизнесмен Сергей Студенников, основатель сети магазинов «Красное & Белое», вошёл в рейтинг долларовых миллиардеров агентства Bloomberg.

Отмечается, что в проекте Bloomberg Billionaire Index в настоящее время анкеты на Студенникова нет, точный размер его состояния не указан.

Однако согласно представленной информации, продажи сети выросли на 50% до 215 млрд рублей в 2017 году и на 40% — в текущем.

Первый магазин «Красное & Белое» был открыт в 2006 году.

Количество торговых точек к настоящему моменту достигает порядка 6,7 тыс.

По данным журнала Forbes, капитал бизнесмена оценивается в 2018 году в $950 млн.