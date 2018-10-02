Bloomberg включило основателя сети «Красное & Белое» в список долларовых миллиардеров
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Отмечается, что в проекте Bloomberg Billionaire Index в настоящее время анкеты на Студенникова нет, точный размер его состояния не указан.
Однако согласно представленной информации, продажи сети выросли на 50% до 215 млрд рублей в 2017 году и на 40% — в текущем.
Первый магазин «Красное & Белое» был открыт в 2006 году.
Количество торговых точек к настоящему моменту достигает порядка 6,7 тыс.
По данным журнала Forbes, капитал бизнесмена оценивается в 2018 году в $950 млн.