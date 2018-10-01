Курс доллара опустился ниже 65 рублей

Короткая ссылка
Курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с 8 августа 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
  • Reuters

Курс доллара упал на 56 копеек — до 64,97 рубля.

Курс евро снизился на 88 копеек — до 75,23 рубля.

Ранее цена нефти Brent поднялась выше $85 за баррель впервые с 3 ноября 2014 года.

28 сентября курс евро опустился ниже 76 рублей впервые с 16 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить