Курс доллара опустился ниже 65 рублей

Курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с 8 августа 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Reuters

Курс доллара упал на 56 копеек — до 64,97 рубля. Курс евро снизился на 88 копеек — до 75,23 рубля. Ранее цена нефти Brent поднялась выше $85 за баррель впервые с 3 ноября 2014 года. 28 сентября курс евро опустился ниже 76 рублей впервые с 16 августа.