Курс доллара опустился ниже 65 рублей
Курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с 8 августа 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
- Reuters
Курс доллара упал на 56 копеек — до 64,97 рубля.
Курс евро снизился на 88 копеек — до 75,23 рубля.
Ранее цена нефти Brent поднялась выше $85 за баррель впервые с 3 ноября 2014 года.
28 сентября курс евро опустился ниже 76 рублей впервые с 16 августа.
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