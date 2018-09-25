Глава ФАС назвал экономику России полуфеодальной

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что российская экономика остаётся во многом отсталой и полуфеодальной, особенно в регионах. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».

«Наша экономика во многом остаётся отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах. Конкуренцией там и не пахнет», — отметил Артемьев, отвечая на вопрос о целях принятия нацплана развития конкуренции.

Он добавил, что рассчитывает реализовать пример Кореи и Японии, где демонополизация рынка дала экономике большой толчок.

В октябре 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о картеле на торгах по строительству и ремонту автодорог. По данным ведомства, компании создавали видимость конкуренции на торгах, связанных со строительством и ремонтом автодорог федерального значения, и заранее определяли победителей конкурса. Отмечается, что из-за подобных мер стартовая максимальная цена контракта снижалась не более чем на 1%.