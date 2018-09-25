Глава ФАС назвал экономику России полуфеодальной

Короткая ссылка
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что российская экономика остаётся во многом отсталой и полуфеодальной, особенно в регионах. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».
Глава ФАС назвал экономику России полуфеодальной
  • РИА Новости

«Наша экономика во многом остаётся отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах. Конкуренцией там и не пахнет», — отметил Артемьев, отвечая на вопрос о целях принятия нацплана развития конкуренции.

Он добавил, что рассчитывает реализовать пример Кореи и Японии, где демонополизация рынка дала экономике большой толчок.

В октябре 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о картеле на торгах по строительству и ремонту автодорог. По данным ведомства, компании создавали видимость конкуренции на торгах, связанных со строительством и ремонтом автодорог федерального значения, и заранее определяли победителей конкурса. Отмечается, что из-за подобных мер стартовая максимальная цена контракта снижалась не более чем на 1%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить