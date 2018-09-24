Эксперт оценил перспективы новой встречи России, ЕС и Украины по транзиту газа

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым вопросам Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы новой встречи России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.

«Очевидно, что подобные встречи на экспертном уровне полезны, чтобы стороны данных переговоров могли выработать единый подход для решения конкретных задач и создать базу для достижения жёсткой договорённости в будущем», — заявил Гривач.

По его мнению, до проведения президентских выборов на Украине никакого магистрального соглашения по транзиту газа через украинскую ГТС подписано быть не может.

Ранее Еврокомиссия подтвердила, что 26 сентября состоится очередная трёхсторонняя встреча.

В июле украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.