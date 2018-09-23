Новак рассказал об угрозах бесперебойному снабжению мира энергией
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Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Новака, такими угрозами являются санкционная политика отдельных стран и торговые войны.
«Непредсказуемая санкционная политика и торговые войны — всё это создаёт угрозу бесперебойному снабжению мира энергией, ведёт к замедлению темпов роста мировой экономики и спроса на энергию», — сказал он.
Данное заявление министр сделал во время выступления на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Ранее Новак назвал цену на нефть в долгосрочном периоде.