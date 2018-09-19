Эрдоган заявил об отсутствии в Турции экономического кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране нет экономического кризиса.

Об этом сообщает Habertürk.

«Не верьте, что есть кризис, всё это манипуляции. Кризиса нет. Укрепляясь, мы идём в будущее», — сказал он.

Глава Турции также прокомментировал информацию, что некоторые предприниматели, в частности арендодатели в торговых центрах, играют на волатильности курсов, заставляя арендаторов платить в иностранной валюте.

«Не будьте обмануты этими манипуляциями в торговых центрах. В этой стране аренды за доллары и евро нет. Впредь такие расчёты будут вестись в турецких лирах, а в противном случае они заплатят по счетам», — сказал он, подчеркнув, что «здесь Турция, а не США».

Ранее Эрдоган заявил, что страна «не проиграет в экономической войне» после падения курса национальной валюты. Президент Турции также призвал жителей страны обменивать доллары и евро на лиры.

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