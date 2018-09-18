Эксперт прокомментировал торговое противостояние США и Китая
- Reuters
По словам эксперта, действия американского президента Дональда Трампа нужно рассматривать в контексте выполнения задач, обозначенных в стратегии нацбезопасности, которую приняли в декабре 2017 года.
«Там чётко прописано, что Вашингтону следует готовиться к затяжной экономической войне с Пекином», — напомнил Холодков.
Он также отметил, что Китай — самый крупный зарубежный держатель американских долговых обязательств.
Кроме того, из 500 американских транснациональных корпораций 400 имеют филиалы в КНР.
Ранее сообщалось, что Китай в ответ на новые пошлины США введёт повышенные таможенные пошлины на импорт американских товаров общим объёмом $60 млрд.
Также главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что масштабная торговая война между Вашингтоном и Пекином набирает обороты.