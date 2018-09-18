Эксперт прокомментировал торговое противостояние США и Китая

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Руководитель сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал торговое противостояние США и Китая.
Эксперт прокомментировал торговое противостояние США и Китая
  • Reuters

По словам эксперта, действия американского президента Дональда Трампа нужно рассматривать в контексте выполнения задач, обозначенных в стратегии нацбезопасности, которую приняли в декабре 2017 года.

«Там чётко прописано, что Вашингтону следует готовиться к затяжной экономической войне с Пекином», — напомнил Холодков.

Он также отметил, что Китай — самый крупный зарубежный держатель американских долговых обязательств.

Кроме того, из 500 американских транснациональных корпораций 400 имеют филиалы в КНР.

Ранее сообщалось, что Китай в ответ на новые пошлины США введёт повышенные таможенные пошлины на импорт американских товаров общим объёмом $60 млрд.

Также главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что масштабная торговая война между Вашингтоном и Пекином набирает обороты.

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