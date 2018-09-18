Путин подписал указ о передаче «Чеченнефтехимпрома» в собственность Чечни

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому в собственность Чечни переходит компания «Чеченнефтехимпром».

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что в собственность Чечни переходит «100% акций открытого акционерного общества «Чеченнефтехимпром».

В настоящее время в собственности компании находится 1 тыс. нефтяных скважин (около 270 действующих), четыре нефтебазы, более 500 км нефте- и газопроводов.

В декабре 2015 года Путин подписал указ о внесении в качестве вклада России в уставной капитал Объединённой авиастроительной корпорации находящиеся в федеральной собственности акции четырёх акционерных обществ.