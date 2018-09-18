ЕК представила план реформы ВТО

Еврокомиссия представила предварительный план реформы Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает пресс-служба ЕК.

«ВТО не смогла адекватно адаптироваться к быстро меняющейся глобальной экономике. Мир изменился, а ВТО — нет. Пришло время действий, чтобы сделать систему способной справляться со сложностями современной глобальной экономики», — заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

Отмечается, что изменения касаются трёх ключевых сфер: обновление правил международной торговли, укрепление мониторинговой роли ВТО и преодоление грядущего застоя в системе урегулирования споров.

Как уточнили в ЕК, в этом направлении Евросоюз уже начал работу с другими партнёрами по ВТО, включая США и Китай.

План реформы ВТО будет представлен партнёрам ЕС в Женеве 20 сентября.

Ранее сообщалось, что группа торговых представителей высокого уровня соберётся в Женеве для обсуждения предложения Канады по реформированию ВТО.