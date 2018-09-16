Власти Тамбовской области рассказали о развитии Мичуринска как аграрного наукограда

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в беседе с kp.ru рассказал о развитии Мичуринска как аграрного наукограда.

«В стране есть единственный аграрный наукоград — город Мичуринск Тамбовской области. Здесь накоплен очень серьёзный научный, образовательный потенциал, опыт», — заявил он.

По его словам, всё, что происходит в части научно-технологического обеспечения отрасли садоводства, производства и переработки продукции на основе плодово-ягодного и овощного сырья, связано непосредственно с Мичуринском.

«Мы предложили проект по созданию инновационного научно-технологического центра в Мичуринске. Сейчас пакет документов проходит согласование», — отметил глава региона.

Он добавил, что были получены как положительные заключения, так и некоторые замечания, которые будут устранять.

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