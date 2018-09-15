«Нафтогаз» намерен выпустить еврооблигации на сумму до $1 млрд
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«Да, мы будем выпускать. Я думаю, что это будет в октябре», — цитирует Коболева Интерфакс-Украина.
По его словам, средства планируется привлечь для развития компании.
Как отмечает агентство, в конце 2017 года главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил о планах выйти на внешний долговой рынок с предложением еврооблигаций на $1 млрд.
Ранее «Нафтогаз» отчитался о получении рекордной прибыли в своей истории.