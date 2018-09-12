Белоусов рассказал, почему жуликам комфортно в России

«Зарегулированность» контрольно-надзорных органов в России позволяет жуликам чувствовать себя комфортно, заявил помощник президента Андрей Белоусов на Восточном экономическом форуме.

«Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно», — цитирует Белоусова РИА Новости.

По его словам, нелегальным предпринимателям комфортнее, поскольку с ними ничего нельзя сделать, а давление со стороны контрольно-надзорных органов, которым «надо кого-то контролировать», приходится на работающий «вбелую» бизнес.

«Значит, что-то не так в Датском королевстве», — заключил он.

В 2017 году российский лидер Владимир Путин поручил сократить число проверок предпринимателей.