В РСПП назвали сложности использования цифровых технологий в России

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков в рамках сессии «Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока» на ВЭФ рассказал о сложностях использования цифровых технологий в России.

По его словам, цифровые технологии дают существенные преференции бизнесу и работникам, однако есть ряд сложностей.

«Прежде всего, это электронная цифровая подпись, которая в настоящий момент не имеет в России единого стандарта. Второе — вопросы безопасности, с которыми мы неизбежно сталкиваемся. Когда всё приходит в цифровой вид, должна обеспечиваться и сохранность данных. Третье — работа с населением. Не все готовы переходить на цифровые технологии», — сказал Мытенков.

По его словам, РСПП провёл опрос среди 600 компаний. В ходе исследования выяснилось, что почти все участники считают свою компанию цифровой, но только 30% представляют, что это такое.

В свою очередь, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что Россия на 5—8 лет отстаёт от других стран в развитии цифровой экономики.

IV Восточный экономический форум проходит на острове Русский 11—13 сентября.