Медведев возглавил комиссию по модернизации экономики России

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавил правкомиссию по модернизации экономики, об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.
Медведев возглавил комиссию по модернизации экономики России
  • РИА Новости

«Я подписал документ о начале работы новой правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию», — цитируете его ТАСС.

По его словам, комиссия должна заниматься определением основных направлений, механизмов технологического развития в стране, выбором форм и методов государственного регулирования, координацией работы органов власти.

«Комиссия эта важная, как и в прежние времена, я возглавлю её лично», — отметил премьер.

В августе Медведев заявил, что выполнение майского указа и обеспечение макроэкономической стабильности должны оставаться приоритетами для проекта бюджета на 2019 год.

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