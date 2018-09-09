«Ростех» продал 60% акций НПО «Молния» концерну «Калашников»

Госкорпорация «Ростех» и концерн «Калашников» подписали договор купли-продажи 60% акций Научно-производственного объединения (НПО) «Молния», участвовавшего в создании орбитального космического корабля «Буран».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Да, мы подтверждаем факт сделки», — сказали в «Ростехе».

Сумма сделки не называется.

Научно-производственное объединение «Молния» — одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности России, основанное в 1976 году.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» разработает технологию электрического суперкара, который в перспективе может составить конкуренцию мировым лидерам в данной сфере, в том числе Tesla.

Также сообщалось, что компания занимается разработкой многофункционального человекообразного робота.