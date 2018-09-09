«Ростех» продал 60% акций НПО «Молния» концерну «Калашников»

Короткая ссылка
Госкорпорация «Ростех» и концерн «Калашников» подписали договор купли-продажи 60% акций Научно-производственного объединения (НПО) «Молния», участвовавшего в создании орбитального космического корабля «Буран».
«Ростех» продал 60% акций НПО «Молния» концерну «Калашников»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Да, мы подтверждаем факт сделки», — сказали в «Ростехе».

Сумма сделки не называется. 

Научно-производственное объединение «Молния» — одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности России, основанное в 1976 году.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» разработает технологию электрического суперкара, который в перспективе может составить конкуренцию мировым лидерам в данной сфере, в том числе Tesla.

Также сообщалось, что компания занимается разработкой многофункционального человекообразного робота. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить