«Ростех» продал 60% акций НПО «Молния» концерну «Калашников»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
«Да, мы подтверждаем факт сделки», — сказали в «Ростехе».
Сумма сделки не называется.
Научно-производственное объединение «Молния» — одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности России, основанное в 1976 году.
Ранее стало известно, что концерн «Калашников» разработает технологию электрического суперкара, который в перспективе может составить конкуренцию мировым лидерам в данной сфере, в том числе Tesla.
Также сообщалось, что компания занимается разработкой многофункционального человекообразного робота.