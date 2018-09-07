Катар собирается инвестировать в Германию €10 млрд в течение пяти лет
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«Мы гордимся нашим сотрудничеством с Германией», — подчеркнул он.
Эмир призвал немецкие компании также начать инвестиции в Катар.
В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия в силу хорошей экономической ситуации является «привлекательным местом» для вложений.
По её словам, такое сотрудничество «таит в себе существенный потенциал».
В июле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп упрекнул Берлин в «зависимости от Москвы в сфере энергетики».
Позднее Андреа Налес, председатель Социал-демократической партии Германии, заявила, что ФРГ не должна отказываться от совместных энергетических проектов с Россией из-за позиции США по данному вопросу.