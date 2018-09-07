Катар собирается инвестировать в Германию €10 млрд в течение пяти лет

Катар намерен инвестировать в экономику Германии в ближайшие пять лет €10 млрд. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на заявление эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани на экономическом форуме в Берлине.

«Мы гордимся нашим сотрудничеством с Германией», — подчеркнул он.

Эмир призвал немецкие компании также начать инвестиции в Катар.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия в силу хорошей экономической ситуации является «привлекательным местом» для вложений.

По её словам, такое сотрудничество «таит в себе существенный потенциал».

В июле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп упрекнул Берлин в «зависимости от Москвы в сфере энергетики».

Позднее Андреа Налес, председатель Социал-демократической партии Германии, заявила, что ФРГ не должна отказываться от совместных энергетических проектов с Россией из-за позиции США по данному вопросу.