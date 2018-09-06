Мишустин сравнил работу ФНС с бизнесом
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- РИА Новости
Такое заявление он сделал на Московском финансовом форуме.
«У нас в панели участвуют как представители доходообразующих органов госвласти, так и представители бизнеса. И я хочу сказать одну крамольную мысль: с точки зрения цифровой экономики и работы с данными между нами нет большой разницы», — отметил он.
В качестве примера Мишустин привёл агрегаторы такси и сервисы по доставке еды, которые проводят аналитику цифровых данных и работают над идентификацией клиентов и совершенствованием услуг для получения максимального дохода.
Как пояснил глава ФНС, налоговики тоже анализируют цифровые данные для повышения бюджетных доходов.
Ранее в службе рассказали, от уплаты каких налогов чаще всего уклоняются россияне.