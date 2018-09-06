Мишустин сравнил работу ФНС с бизнесом

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Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сравнил работу своего ведомства в бизнесом, сообщает телеканал «360».
Мишустин сравнил работу ФНС с бизнесом
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Такое заявление он сделал на Московском финансовом форуме.

«У нас в панели участвуют как представители доходообразующих органов госвласти, так и представители бизнеса. И я хочу сказать одну крамольную мысль: с точки зрения цифровой экономики и работы с данными между нами нет большой разницы», — отметил он.

В качестве примера Мишустин привёл агрегаторы такси и сервисы по доставке еды, которые проводят аналитику цифровых данных и работают над идентификацией клиентов и совершенствованием услуг для получения максимального дохода.

Как пояснил глава ФНС, налоговики тоже анализируют цифровые данные для повышения бюджетных доходов.

Ранее в службе рассказали, от уплаты каких налогов чаще всего уклоняются россияне.

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