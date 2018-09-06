Эксперт прокомментировал начало строительства второй нитки «Турецкого потока»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал начало строительства второй нитки газопровода «Турецкий поток».

«Уже этой осенью данный проект должен начать строиться за пределами российской исключительной экономической зоны, и вообще здесь есть все основания полагать, что «Турецкий поток» будет одобрен европейскими властями», — заявил эксперт.

Вместе с тем, считает он, многое здесь зависит от того, как будут строиться отношения России и США.

30 августа сообщалось, что «Газпром» уложил 1,5 тыс. км газопровода «Турецкий поток» по обеим ниткам.

В июле директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил новое заявление коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко по вопросу готовности России сохранить транзит газа через Украину.