Эксперт прокомментировал начало строительства второй нитки «Турецкого потока»

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал начало строительства второй нитки газопровода «Турецкий поток».
Эксперт прокомментировал начало строительства второй нитки «Турецкого потока»
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«Уже этой осенью данный проект должен начать строиться за пределами российской исключительной экономической зоны, и вообще здесь есть все основания полагать, что «Турецкий поток» будет одобрен европейскими властями», — заявил эксперт.

Вместе с тем, считает он, многое здесь зависит от того, как будут строиться отношения России и США.

30 августа сообщалось, что «Газпром» уложил 1,5 тыс. км газопровода «Турецкий поток» по обеим ниткам.

В июле директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил новое заявление коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко по вопросу готовности России сохранить транзит газа через Украину.

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