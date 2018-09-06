Приватизация «Совкомфлота» может произойти до конца года

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что приватизация «Совкомфлота» может произойти до конца 2018 года, передаёт «Газета.Ru».
Приватизация «Совкомфлота» может произойти до конца года
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«На Дальневосточном форуме будет подписана интересная сделка между «Новатэком», «Совкомфлотом» и китайскими партнёрами», — сообщил он.

По его словам, это очень важный этап в приватизации «Совкомфлота».

Ранее сообщалось, что около 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы, вошли в расширенную версию деловой программы Восточного экономического форума в 2018 году.

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