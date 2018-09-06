Приватизация «Совкомфлота» может произойти до конца года
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- РИА Новости
«На Дальневосточном форуме будет подписана интересная сделка между «Новатэком», «Совкомфлотом» и китайскими партнёрами», — сообщил он.
По его словам, это очень важный этап в приватизации «Совкомфлота».
Ранее сообщалось, что около 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы, вошли в расширенную версию деловой программы Восточного экономического форума в 2018 году.