Приватизация «Совкомфлота» может произойти до конца года

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что приватизация «Совкомфлота» может произойти до конца 2018 года, передаёт «Газета.Ru».

«На Дальневосточном форуме будет подписана интересная сделка между «Новатэком», «Совкомфлотом» и китайскими партнёрами», — сообщил он.

По его словам, это очень важный этап в приватизации «Совкомфлота».

Ранее сообщалось, что около 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы, вошли в расширенную версию деловой программы Восточного экономического форума в 2018 году.