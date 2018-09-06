В НБУ сообщили о сокращении объёмов международных резервов Украины почти на 3% за месяц

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Национальный банк Украины заявил о сокращении объёмов международных резервов страны на 2,9% за месяц.

Об этом сообщает  «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные НБУ.

Отмечается, что международные резервы Украины к 1 сентября составили $17,232 млрд.

Как указали в Центробанке Украины, сокращение золотовалютных резервов обусловлено осуществлением платежей по госдолгу. 

В частности, на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $447,9 млн, из которых $389,2 млн составляло обслуживание и погашение по государственным ценным бумагам. Ещё $607,4 млн правительство и НБУ перечислили Международному валютному фонду.

Другой причиной сокращения объёма резервов стали августовские интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны.

30 августа «Газета.Ru» писала со ссылкой на ЦБ России, что международные резервы страны увеличились на $4,9 млрд за неделю.

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