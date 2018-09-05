«Газпром» заявил о готовности «Силы Сибири» почти на 95%

«Газпром» заявил о строительстве 93% магистрального газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сварено и уложено 2,01 тыс. километров труб на участке газопровода «Сила Сибири» от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 93% его протяжённости», — сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Двухниточный подводной переход «Силы Сибири» через реку Амур готов на 78%. На данный момент ведутся работы по протаскиванию труб по второму тоннелю и сооружению приграничной компрессорной станции «Атаманская».

29 июня началось строительство китайского участка газопровода по восточному маршруту.