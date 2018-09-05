«Газпром» заявил о готовности «Силы Сибири» почти на 95%
- РИА Новости
«Сварено и уложено 2,01 тыс. километров труб на участке газопровода «Сила Сибири» от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 93% его протяжённости», — сообщили в пресс-службе «Газпрома».
Двухниточный подводной переход «Силы Сибири» через реку Амур готов на 78%. На данный момент ведутся работы по протаскиванию труб по второму тоннелю и сооружению приграничной компрессорной станции «Атаманская».
29 июня началось строительство китайского участка газопровода по восточному маршруту.