Слушания по делу об отмене заморозки активов «Газпрома» в суде Лондона продолжатся 7 сентября

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В пятницу, 7 сентября, Коммерческий суд Англии продолжит слушания по вопросу отмены заморозки активов «Газпрома» в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одной из сторон в суде.
Слушания по делу об отмене заморозки активов «Газпрома» в суде Лондона продолжатся 7 сентября
  • © РИА Новости

«На сегодня слушания завершены, они продолжатся в пятницу в 14 часов», — сообщил агентству спикер. Он добавил, что решение пока не принято.

Заседания 4 и 5 сентября прошли в закрытом режиме. Последнее слушание продлилось чуть менее часа.

Ранее лондонский суд выдал разрешение на заморозку активов компании «Газпром» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза Украины». Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил, что украинской стороне удалось добиться ареста активов российского «Газпрома», стоимость которых, по его словам, превысила $2,6 млрд.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News отметил, что для продолжения разногласий между «Нафтогазом» и «Газпромом» есть как минимум две серьёзные причины. В частности, у российской компании всё равно останутся претензии к украинской по поводу неоплаченных поставок в 2014—2015 годах.

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