В Сочи пройдёт пресс-конференция Набиуллиной и главы Альянса за финансовую доступность

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В Сочи 4 сентября состоится пресс-конференция председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной и главы Альянса за финансовую доступность Альфреда Ханнига.
В Сочи пройдёт пресс-конференция Набиуллиной и главы Альянса за финансовую доступность
  • РИА Новости

5—7 сентября 2018 года в Олимпийском медиацентре Сочи Центральный банк России принимает юбилейный X Глобальный форум Альянса за финансовую доступность.

Отмечается, что мероприятие станет первым в регионе Центральной и Восточной Европы, в нём примут участие представители финансовых регуляторов более 90 государств — членов альянса. 

Основная тема форума в этом году заявлена как «Инновации. Доступность. Реальные результаты».

Официальный старт форума запланирован на 6 сентября.

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