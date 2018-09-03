В Сочи пройдёт пресс-конференция Набиуллиной и главы Альянса за финансовую доступность

В Сочи 4 сентября состоится пресс-конференция председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной и главы Альянса за финансовую доступность Альфреда Ханнига.

5—7 сентября 2018 года в Олимпийском медиацентре Сочи Центральный банк России принимает юбилейный X Глобальный форум Альянса за финансовую доступность.

Отмечается, что мероприятие станет первым в регионе Центральной и Восточной Европы, в нём примут участие представители финансовых регуляторов более 90 государств — членов альянса.

Основная тема форума в этом году заявлена как «Инновации. Доступность. Реальные результаты».

Официальный старт форума запланирован на 6 сентября.